Жителя Чебоксар будут судить за изнасилование подруги своей возлюбленной

Утверждается, что обвиняемый угрожал потерпевшей задушить ее. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В суд передано уголовное дело 30-летнего жителя Чебоксар, который обвиняется в изнасиловании, соединенное с угрозой убийством.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 18 октября 2020 года пьяный обвиняемый после ссоры со свой возлюбленной приехал в гости к ее 34-летней подруге. Там мужчина напросился переночевать. А на следующий день схватил хозяйку за горло и начал душить. Угрожая убить женщину таким образом, злоумышленник изнасиловал ее.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, едва сумела освободиться. Нападавший был задержан и на время следствия арестован. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.