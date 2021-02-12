Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жителя Чебоксар будут судить за изнасилование подруги своей возлюбленной

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Утверждается, что обвиняемый угрожал потерпевшей задушить ее.

Утверждается, что обвиняемый угрожал потерпевшей задушить ее.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В суд передано уголовное дело 30-летнего жителя Чебоксар, который обвиняется в изнасиловании, соединенное с угрозой убийством.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 18 октября 2020 года пьяный обвиняемый после ссоры со свой возлюбленной приехал в гости к ее 34-летней подруге. Там мужчина напросился переночевать. А на следующий день схватил хозяйку за горло и начал душить. Угрожая убить женщину таким образом, злоумышленник изнасиловал ее.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, едва сумела освободиться. Нападавший был задержан и на время следствия арестован. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал