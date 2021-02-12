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В Марий Эл в аварии погиб водитель легковушки

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции республики
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Марий Эл

Серьезная авария произошла 11 февраля в 18.00 в Звениговском районе на 20 километре автодороги "Кокшайск - Красногорский". По предварительным данным, водитель отечественной легковушки "Лада Гранта", выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не пропустил грузовик, который двигался по главной дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия легковушка получила сильные повреждения. Скончался водитель. Пассажир "Лады Гранты" с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл.

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