Инновационное строительство и прорывные технологии: в Димитровграде состоялось заседание по статусу возведения исследовательского реактора МБИР

Фото: предоставлено пресс-службой

10 февраля 2021 года под председательством директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова прошло заседание оперативного строительного штаба на тему: «Статус выполнения строительно-монтажных работ по проектам строительства ИЯУ МБИР и ПРК АО «ГНЦ НИИАР».

Во встрече также приняли участие: председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, представители частного учреждения госкорпорации «Росатом» «ОЦКС», АО «Наука и Инновации», АО «ГНЦ НИИАР» и члены Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли.

Фото: предоставлено пресс-службой

С начала года прошло всего несколько недель, а работы на МБИР уже набрали существенные обороты. Значительно возросла численность сотрудников — сегодня на площадке задействованы около 600 человек. На первый квартал 2021-го намечены работы в зоне реакторного блока, начало строительно-монтажных работ по возведению башенной градирни, здания дренажной насосной станции пожаротушения и насосной станции водо-технического обслуживания.

В 2021 году на МБИР планируется не только увеличение штата сотрудников и расширение технического оснащения стройки, но и вывод проекта на совершенно новый уровень.

Геннадий Сахаров отметил, что работа над проектом ведется с использованием беспрецедентных методов:

«Росатом строит по-настоящему уникальный атомный исследовательский объект. Именно при его возведении будут внедрены инструменты дистанционного мониторинга с применением цифровых и беспилотных технологий. Этот метод уже был успешно апробирован Росатомом при возведении АЭС "Руппур" в Бангладеш. Дистанционный мониторинг предоставляет доступ к объективной, регулярно обновляемой информации о состоянии строительной площадки. Напомню, благодаря внедрению инновационных технологий в 2020-м мы перевыполнили план строительства на 15 процентов».

Фото: предоставлено пресс-службой

Кроме того, директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» отметил, что для проекта очень важным является сотрудничество с Московским кредитным банком (МКБ) в рамках консорциума АСКАО. Благодаря его поддержке Росатом смог продолжить возведение МБИР во время пандемии, не сбавляя темпов.

Фото: предоставлено пресс-службой

Госкорпорация впервые создает масштабный государственный научный объект с использованием информационной BIM модели, позволяющей в режиме реального времени отслеживать ход строительства. Еще одна инновационная технология, используемая при строительстве — отраслевая система комплексного управления стоимостью и сроками сооружения объектов (Total Cost Management Nuclear Construction — TCM NC).

МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Его уникальные технические характеристики позволят решать широкий спектр исследовательских задач, которые в будущем станут основой для создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок. При этом исследования на новом реакторе можно будет проводить в несколько раз быстрее, чем на его предшественниках.

Новая установка послужит импульсом для развития компетенций в сфере ядерной энергетики в Ульяновской области, обеспечит планомерное строительство ядерно-инновационного кластера и будет способствовать созданию современной инфраструктуры в Димитровграде. Росатом создает новые рабочие места для второго по значению города в области и тем самым способствует развитию образовательных программ атомного направления.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Строительство и дальнейшее начало эксплуатации многофункционального исследовательского реактора — это долгосрочный проект как минимум на следующие пять лет. По предложению Губернатора Сергея Морозова, Ульяновская область может использовать такое тесное взаимодействие с госкорпорацией «Росатом» и сформировать в Димитровграде совершенно новую региональную компетенцию по проектированию и строительству высокотехнологичных сложных объектов с инновационными технологиями. Мы вышли с данной инициативой и обсудили с представителями корпорации возможность локализации здесь специализированного центра Росатома, который будет включать в себя проектный институт и полноценную службу заказчика. Уверен, опыт и компетенции по строительству уникальных объектов будут востребованы не только в России, а новые компетенции будут дополнительным стимулом для развития Димитровграда и региона в целом, — прокомментировал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

В ходе встречи также было обсуждено значение МБИР для упрочения статуса Ульяновской области в качестве региона прорывных технологий, статус и риски исполнения ключевых событий 2021 года, были оговорены сроки поставки оборудования, влияющего на сроки выполнения строительно-монтажных работ.

В этом году команда МБИР примет участие в Международном чемпионате в сфере промышленного строительства, который пройдет c 20 по 23 апреля на базе главного медиацентра Сочи. Международный чемпионат в сфере промышленного строительства, учредителями которого выступили Минстрой РФ и госкорпорация «Росатом», проводится для расширения экономической интеграции России и стран Евразийского экономического союза в сфере промышленного строительства.

СПРАВКА

МБИР заменит действующую в настоящее время исследовательскую установку на быстрых нейтронах БОР-60 и существенно расширит имеющиеся экспериментальные возможности за счет повышения плотности потока нейтронов, качества и количества экспериментальных объемов. Исследовательский реактор с тепловой мощностью 150 МВт будет иметь натриевый теплоноситель и работать на улучшенном топливе типа МОКС (смешанном оксидном топливе).

В исследовательском ядерном реакторе МБИР можно будет изучать разрабатывать новые системы в обеспечение быстрой тематики, топливные и конструкционные материалы, создавать условия переходных режимов работы ядерных установок, а также новые изотопные технологии и производственные процессы для материалов с необходимыми специальными свойствами. При этом время проведения аналогичных экспериментов в ИЯУ МБИР сократится в несколько раз по сравнению с ныне действующими реакторами.

Одной из ключевых целей создания инфраструктуры на базе исследовательской ядерной установки МБИР является формирование центра компетенций по быстрой тематике для продвижения технологии на мировом рынке и формирования широкой международной коллаборации для предоставления экспертизы и обеспечения развития научно-технических проектов по ядерной науке и технологиям. Центр компетенций предполагает вовлечение новых стран-участниц, заинтересованных в развитии и внедрении реакторов на быстрых нейтронах и замыкании ядерного топливного цикла. МБИР призван стать самым узнаваемым и признанным мировым научным сообществом проектом