В Татарстане подтвердили еще одну смерть от коронавируса

Очередной жертвой инфекции в Татарстане стала 41-летняя женщина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 11 февраля, Минздрав Татарстана официально подтвердил еще одну смерть от коронавируса в республике. Так, в результате патологоанатомической экспертизы он был идентифицирован у скончавшейся 41-летней женщины. Таким образом, число летательных исходов инфекции в регионе достигло 294.

Напомним, что, опять же по данным Минздрава Татарстана, за минувшие сутки в республике было выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Два из них являются завозными, а 73 – контактными. Госпитализация в этот раз понадобилась 29 больным, остальные 46 человек были отправлены на домашнее лечение.