В Чебоксарах за лжесвидетельство судят друга Ладыкова-младшего

Тогда ни следствие, ни суд не поверили в историю парня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Чувашии начался суд над 21-летним местным жителем, который обвиняется в даче ложных показаний. Утверждается, что парень пытался выгородить своего приятеля Олега Ладыкова, сына сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.

Все произошло 22 июля 2019 года, когда иномарка, которой управлял сын чиновника, на большой скорости на федеральной трассе М-7 "Москва-Уфа" врезался в отбойник, а затем в УАЗ-"буханку". Пострадал водитель отечественного внедорожника.

На тот момент Ладыков-младший был по решению суда ограничен в своих перемещениях - его осудили за нападение на полицейского. Но в то утро компания молодых людей взяла иномарку одного из сотрудников МВД, чтобы купить фастфуд в Нижнем Новгороде.

Подсудимый уверял, что за рулем иномарки 22 июля сидел не Ладыков-младший, а малознакомый парень и сразу после аварии он исчез. Но суд тогда не поверил в эту историю и признал Олега Ладыкова виновным в ДТП. Сыну сити-менеджера Чебоксар назначили наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы.