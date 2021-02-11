В Чувашии в массовом ДТП на трассе "Цивильск-Ульяновск" пострадал мужчина

Фото: ГИБДД Чувашии

Серьезная авария с участием пяти автомобилей произошла вчера, 10 февраля, в 17.30 в Канашском районе на автодороге «Цивильск-Ульяновск».

Там возле деревни Аксарино водитель иномарки «Рено Сандеро», двигаясь в сторону Канаша, на скорости не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в фуру «Вольво».

Сразу после столкновения грузовик с полуприцепом отбросило и он столкнулся с отечественной легковушкой ВАЗ-2114, а также иномаркой «Мерседес Бенц». Само «Рено» отбросило назад, на свою полосу. Там в него врезался КАМАЗ.

Фото: ГИБДД Чувашии

- Автомобили получили механические повреждения, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. - С травмами различной степени тяжести госпитализирован водитель ВАЗ-2114.