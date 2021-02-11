В Чебоксарах семь школ имеют износ более 50%

В столице Чувашии встал остро вопрос о необходимости проведения капитального ремонта в семи средних школах: №№ 12, 24, 27, 28, 30, 31 и 63. Там износ зданий составляет 50% и более.

Необходимо провести капитальный ремонт практически всего: инженерных коммуникаций, кровли, кабинетов, актовых и спортивных залов, а также отопления. Требуется заменить все окна и благоустроить территории. Сумму из республиканского бюджета для этого выделили весьма скромную - 60-100 млн рублей.

Вот только на такие масштабные работы школьных каникул строителям не хватит. Ремонт можно разделить на два года, или сделать сразу, но во время учебного года. Потребуется перевести детей на дистанционное обучение в одной четверти, или разделить их по соседним школам.

Принято решение провести собрание среди родителей, чтобы они приняли решение о дальнейшем обучении своих детей.