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Туризм

В День всех влюбленных из Казани стартуют авиарейсы в Дубай

Вылеты будут осуществляться каждое воскресенье
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Полетная программа от российского авиаперевозчика будет действовать до конца марта 2021 года.

Полетная программа от российского авиаперевозчика будет действовать до конца марта 2021 года.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Российская авиакомпания 14 февраля – в День всех влюбленных, открывает чартерные рейсы из аэропорта Казани в Дубай. Полеты будут осуществляться по воскресеньям на самолете Boeing 737-800.

Так, вылет из столицы Татарстана намечен на 14,30, а прибытие в международный аэропорт Дубай - в 20.45.

Обратно самолет будет вылетать в 08.50, а приземляться в аэропорту Казани – в 13.10. (Для каждого аэропорта указано местное время – Ред.).

Данная полетная программа от российского авиаперевозчика будет действовать до конца марта 2021 года. И в ней возможны изменения, а именно в расписании рейсов.

- С целью предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в Россию из иностранных государств гражданам необходимо выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер, - напоминает пресс-служба аэропорта Казани.

Туризм: Авиаперелеты