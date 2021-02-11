В День всех влюбленных из Казани стартуют авиарейсы в Дубай

Полетная программа от российского авиаперевозчика будет действовать до конца марта 2021 года. Фото: Алина НИЗАМОВА

Российская авиакомпания 14 февраля – в День всех влюбленных, открывает чартерные рейсы из аэропорта Казани в Дубай. Полеты будут осуществляться по воскресеньям на самолете Boeing 737-800.

Так, вылет из столицы Татарстана намечен на 14,30, а прибытие в международный аэропорт Дубай - в 20.45.

Обратно самолет будет вылетать в 08.50, а приземляться в аэропорту Казани – в 13.10. (Для каждого аэропорта указано местное время – Ред.).

Данная полетная программа от российского авиаперевозчика будет действовать до конца марта 2021 года. И в ней возможны изменения, а именно в расписании рейсов.

- С целью предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в Россию из иностранных государств гражданам необходимо выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер, - напоминает пресс-служба аэропорта Казани.