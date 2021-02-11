В Казанском Кремле прокомментировали ситуацию по бездорожью в татарстанских “Подсолнухах”

Раннее жители поселка “Подсолнухи” в Тукаевском районе обратились за помощью к главному следователю России Александру Бастрыкину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казанском Кремле признали, что вопрос организации дорожной инфраструктуры в поселках для многодетных семей является болезненным для многих регионов России, в том числе и для Татарстана.

Сегодня, 11 февраля, на традиционном брифинге руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова объяснила, что бюджетные деньги выделяются только на сами земельные участки. А чтобы организовать людям на них комфортное проживание, нужны местные средства, а их не всегда хватает,

Раннее жители поселка “Подсолнухи” в Тукаевском районе Татарстана обратились за помощью к главному следователю России Александру Бастрыкину. Они рассказали, что в большинстве своем являются многодетными семьями, которым там выделили положенную по закону землю. Вот только про коммуникации, в частности, про нормальную дорогу в микрорайоне власти видимо забыли. Возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”, причем в отношении районных чиновников.

Но, несмотря на это, по словам Галимовой, о каких-то кадровых перестановках в связи с этим говорить пока рано.

Отметим, что на создание дорожной инфраструктуры микрорайона "Подсолнухи" власти Татарстана все же потратят 50 миллионов рублей. Правда, деньги эти будут выделяться все так же поэтапно.