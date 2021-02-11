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Коронавирус Covid-19

Прививку от коронавируса сделали более 30 тысяч жителей Татарстана

Медиками использовано 38% из поступивших в республику комплектов доз вакцины “Спутник V”
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Вторую дозу препарата “Спутник V” в республике получили 5 682 человека.

Вторую дозу препарата “Спутник V” в республике получили 5 682 человека.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на четверг, 11 февраля, прививку от коронавируса сделали 30 814 жителей Татарстана. Из них вторую инъекцию “Спутника V” получили 5 682 человека, сообщает пресс-служба Минздрава республики. В ведомстве также замечают, что медиками использовано уже 38% из поступивших в регион 81 122 комплектов вакцины.

По последним данным в Татарстане COVID-19 диагностировали 16 954 людям, в том числе 75 - за минувшие сутки.

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