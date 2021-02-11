В Чувашии продолжает расти число смертей от коронавируса

Летальные случаи инфекции в регионе подтверждаются ежедневно уже третий месяц - с 22 ноября 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 22 ноября 2020 года в Чувашии ежедневно подтверждаются новые летальные случаи коронавируса. По последним данным там скончался уже 941 зараженный человек. О последних шести подтвержденных летальных исходов инфекции в республике стало известно сегодня, 11 февраля, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Заметим, что с начала пандемии COVID-19 в Чувашии выявили у 20 388 человек, у 79 которых диагноз подтвердился накануне. На сегодня 18 599 зараженных уже выздоровели, но новые случаи коронавируса, равно и как смерти от него, выявляются ежедневно.