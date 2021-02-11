В Набережных Челнах после драки между братьями из-за женщины один из них умер

Выживший после потасовке был задержан. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

30 января в квартире одного из домов в поселке ГЭС Набережные Челны, проснувшись в своей кровати, женщина обнаружено рядом тело 23-летнего сводного брата своего сожителя. На нем были следы побоев. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, вечером потерпевший пришел в гости к своему 37-летнему сводному брату и его сожительнице. Сначала выпили, а потом легли спать. Ночью старший брат проснулся от того, что младший занимается интимом с его подругой.

Мужчины подрались, и старший начал выгонять из квартиры и родственника и "изменщицу", но те вдвоем оказались сильнее и выгнали его самого. А на утро выяснилось, что младший брат скончался.

- Задержанный 37-летний сводный брат потерпевшего свою вину признал, - сообщили в следственном комитете Татарстана.