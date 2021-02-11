«Вместе в цифровое будущее»: на спецноминацию «Цифровой регион» поступило уже более 100 работ

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Более 100 работ заявили региональные журналисты и блогеры на спецноминацию «Цифровой регион» ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома». Номинация объединяет материалы о цифровизации разных сторон жизнедеятельности регионов и городов

- На специальную номинацию мы ждем работы о цифровых сервисах и решениях, которые помогают повышать безопасность и качество жизни в регионах. Таких сервисов с каждым днем становится больше, в том числе благодаря работе «Ростелекома». Городские системы видеонаблюдения, умное освещение, фотовидеофиксация соблюдения правил дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы и умные остановки, цифровизация обращения отходов — этот список можно продолжать очень долго. Нас радует, что журналисты уделяют этим вопросам все больше внимания, тем самым они вносят свой вклад в развитие умной и комфортной среды для жизни и работы людей, — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» и представитель федерального жюри конкурса Игорь Зимин.

Игорь Зимин.

Конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит в 10-й раз. Стратегический партнер конкурса — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером выступает АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку проекту оказывает Группа «Интерфакс».

На конкурс принимаются работы, посвященные новым технологиям, инновационным разработкам и цифровым трендам в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Свои материалы конкурсанты могут заявить в основные номинации — «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа» — и специальные — «Кибербезопасность» от Schneider Electric и «Цифровой регион» от «Ростелекома». Прием заявок завершится 31 марта.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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О компании Schneider Electric

Цель компании Schneider Electric — помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, обеспечивая прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On.

Наша миссия — стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности.

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для всего жизненного цикла объектов. Таким образом, мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов.

Мы — самая локальная из всех глобальных компаний. Мы — сторонники открытых стандартов и партнерства со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных возможностей и самореализации.

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О Группе «Интерфакс»

Крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель популярных на рынке аналитических систем СПАРК, СКАН, RuData, Маркер, X-Compliance, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с данными. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств – «Интерфакс». Клиентами «Интерфакса» являются ведущие СМИ, правительственные структуры, крупнейшие корпорации и банки в России и мире.