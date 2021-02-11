В выходные в Татарстане ожидается плюсовая температура и дождь

Синоптики также прогнозируют в республике сильный гололед. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Синоптики прогнозируют скорое потепление в Татарстане. Уже в пятницу, 12 сентября, столбики термометров днем будут колебаться между -5 и -10 градусами, а в южных районах - подниматься до нуля. Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Ночью в субботу, 13 числа, на улице также будет от 5 до 10 градусов мороза. Днем же воздух в республике прогреется до +3. Это может стать причиной сильной гололедицы на дорогах, предупреждают в региональном Гидрометцентре.