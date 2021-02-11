В Казани из-за короткого замыкания эвакуировали детсад

Пострадавших нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативные службы получили сообщение о том, что в столице Татарстана 11 февраля в 9.49 появился дым в детском саду №240 на улице Волгоградской в Московском районе. На место происшествия выехали пожарные бригады. Еще до приезда пожарных сотрудники администрации детского дошкольного учреждения - 30 человек, самостоятельно эвакуировали 146 малышей и вышли сами.

Приехавшие пожарные установили, что произошло короткое замыкание без горения в кабинете татарского языка.

- Пострадавших нет. На данный момент все вернулись в детский сад, - сообщили в МЧС Татарстана.