Казанцам предложат вакцинироваться от коронавируса в торговом центре

Все вопросы безопасности тщательно проработаны специалистами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из казанских торговых центров планируется открытие прививочного пункта, где посетители смогут вакцинироваться от коронавируса. Об этом журналистам сообщил замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, подготовка к открытию пункта идет уже несколько недель и сейчас находится на финальном этапе. Все вопросы безопасности тщательно проработаны специалистами.

В каком именно ТЦ казанцам предложат прививаться от COVID-19 пока не известно. Однако есть шанс, что после подобные прививочные пункты появятся и в других городах республики.