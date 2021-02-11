В Татарстане 29-летний сосед пытался изнасиловать соседку

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Муслюмово было возбуждено по статье "Покушение на изнасилование".

Как успели установить сотрудники следствия, все произошло 30 января в доме, где проживали участники дела. Злоумышленник напился алкоголя и постучал в дверь 51-летней соседки по лестничной площадке. Женщине он рассказал, что его жене стало плохо и нужна помощь. Соседка поспешила в его квартиру, но едва она переступила порог, он закрыл дверь и напал на нее. Повалив женщину на пол, он стал душить ее и одновременно предложил вступить в интимную близость. Соседка сделала вид, что согласна, но ей нужна вода - пересохло в горле. Когда злоумышленник отвел ее на кухню, соседка воспользовалась моментов, ударила его бутылкой по голове и выбежала из квартиры. Там она звала на помощь соседей, а напавший на нее мужчина закрылся в квартире. Задержали его сотрудники правоохранительных органов, забравшись через окно.

Мужчину не арестовали до сих пор потому, что за совершении мелких хищений он отправлен под административный арест.

- В дальнейшем следствие обратится в суд с ходатайством об его аресте на время следствия, - сообщили в СУ СКР Татарстана.