Жителя Чебоксар будут судить за попытку изнасилования 18-летней девушки в подъезде

Подозреваемого вычислили по отпечаткам пальцев и записям с камер видеонаблюдения. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела 38-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье "Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством потерпевшей".

- Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Как полагают правоохранители, в ночь на 16 октября 2020 года злоумышленник увидел 18-летнюю девушку, которая возвращалась домой из клуба. Он проследил за ней, зашел в подъезд и даже поднялся с ней в лифте на нужный девушке этаж. Там он напал на нее и, угрожая убить, попытался изнасиловать.

Но девушка так кричала и отбивалась, что проснулся один соседей. Он вышел из своей квартиры, чтобы узнать, что произошло, и это спугнуло злоумышленника. Мужчина сбежал с места происшествия, успев забрать у жертвы телефон. Гаджет нашли около подъезда, а нем отпечатки пальцев подозреваемого. Его личность установили и вскоре мужчина был задержан. Убегая, он попал в объективы камер уличного видеонаблюдения.