В каждой второй школьной столовой Татарстана нашли санитарные нарушения

По итогам всех проведенных проверок к административной ответственности привлекли 634 школьных сотрудника, а также 127 руководителей фирм поставщиков продуктов питания для учеников. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На совместном заседании комитетов Госсовета Татарстана начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Роспотребнадзора Гузалия Фомичева сообщила, что из 248 проверенных управлением республиканских школ в 57% из них были выявлены санитарные нарушение в пищеблоках. То есть, призвав на помощь статистику, можно сказать, что эти проблемы обнаружились в каждой второй школе Татарстана.

Так, в частности, речь идет о нарушениях обработки кухонного инвентаря, масочно-перчаточного режима и правил соседства продуктов при их хранении в холодильниках.

Кроме выявления различных нарушений, в Татарстане провели обследование 5,2 тысяч работников школьных столовых на наличие у них возбудителей инфекций. Так, у четырех сотрудников школы №130 Казани нашли ротавирус, казанского лицея №186 «Перспектива» у одного человека обнаружили норавирус, в Заинске у двух сотрудников татарской гимназии нашли золотистый стафилокок, обнаружены возбудители инфекций и в школах Кукморскомго, Арского, Тюлячинского, Зеленодольского, Рыбно-Слободского, Елабужского и Чистопольскомго районов. Все носители болезней были их отстранили от работы.

В итоге по итогам всех проведенных проверок к административной ответственности привлекли 634 школьных сотрудника, а также 127 руководителей фирм поставщиков продуктов питания для учеников.