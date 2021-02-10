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Жителя Чувашии будут за сожжение окровавленных вещей

Утверждается, что этим он пытался скрыть преступление и выгородить своего приятеля
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель поселка Кугеси, 40-летний мужчина, стал обвиняемым по редкому уголовному делу "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления". Расследование уже завершено и все материалы уже переданы на рассмотрение в суд.

- Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый узнал о том, что его приятель напал на другого знакомого и забил его до смерти. Мужчина решил помочь другу избежать наказания и вместе с его братом отыскал, а после сжег окровавленные в ходе нападения вещи. Во время допросов у следователя фигурант всячески выгораживал своего приятеля - мол не причастен он к расправе над погибшим.

Но вину последнего в итоге доказали и мужчину осудили. А затем за укрывательство возбудили уголовное дело и на его приятеля.

Криминал