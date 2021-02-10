В Набережных Челнах экс-директора управляющей компании будут судить за присвоение более 9,3 миллиона рублей

Считается, что все эти деньги экс-директор забрала в итоге себе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городской суд Набережных Челнов поступили материалы уголовного дела экс-директора управляющей компании (УК) - ООО «ПКФ «Жилкомсервис». Женщина обвиняется в присвоении крупной суммы денег.

Так, по версии следствия, с июля 2016 года по декабрь 2017 года, используя свое служебное положение, директор тогда перечислила со счета УК более 2,2 миллиона рублей. Эти деньги получил некий контрагент по мнимым сделкам.

Также из материалов уголовного дела следует, что с января 2017 года по март 2018 года женщина повторила преступную схему и, таким образом, увела уже из УК уже свыше 7,1 миллиона рублей. Считается, что все эти деньги экс-директор присвоила в итоге себе.

- В отношении подсудимой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание продолжиться в марте 2021 года, - сообщает пресс-служба суда Набережных Челнов.