За минувшие сутки в Татарстане выявили 79 новых случаев коронавируса

13 427 ранее заболевших COVID-19 местных жителей выздоровели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на среду, 10 февраля, в Татарстане выявлено 16 879 случаев коронавируса, 79 из которых подтвердились за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - казанцы (52 человека). Два случая - это завозные, а 77 - контактные

Семерым зараженным от 18 до 30 лет, 21-му - от 30 до 50 лет, еще 21-му - от 50 до 60 лет, 20-ти - от 60 до 70 лет, пятерым - от 70 до 80 лет, еще пятерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась лишь 26 из них.

На данный момент в Татарстане 13 427 ранее заболевших COVID-19 выздоровели, а 293 - скончались.