В ночном пожаре в Чебоксарах погибли два брата

Фото: пресс-служба МЧС Чувашии

В ночь на среду, 10 февраля, в доме №26 по проспекту Мира в Чебоксарах загорелась двухкомнатная квартира. Несмотря на то, что на место происшествия были вовремя вызваны спасатели, к их приезду огонь уже успел уничтожить мебель в одной из комнат и унести жизнь двух мужчин - 41-летнего хозяина жилища и его 37-летнего брата.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении в квартире.

- Этот пожар в Чебоксарах стал уже девятым по счету, произошедшим в Чувашии с начала года по вине курильщиков. В этом году на пожарах, вспыхнувших из-за непотушенной сигареты, в республике погибли уже семь человек, - сообщают в пресс-службе МЧС региона.