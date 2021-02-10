В Марий Эл подтвердили еще одну смерть от коронавируса

В инфекционных стационарах региона продолжают находиться 236 зараженных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на среду, 10 февраля, в Марий Эл зафиксировано 159 летальных случаев коронавируса. Последняя смерть была подтверждена там за минувшие сутки, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего же с начала пандемии COVID-19 в республике был диагностирован 11 093 людям, большинство из которых были жителями Йошкар-Олы (50,8%) и Медведевского района (9,9%). К этому дню 9 805 больных уже выздоровели.

По данным Минздрава Марий Эл, сейчас в инфекционных стационарах республики продолжают находиться 236 зараженных.