В Чувашии скончались еще пять зараженных коронавирусом человек

с начала пандемии COVID-19 выявили у 20 309 местных жителей, в том числе у 75 - накануне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Третий месяц каждое утро начинается с информации о новых летальных случаях коронавируса в Чувашии. За минувшие сутки там подтвердились еще пять смертей зараженных. Таким образом, число жертв инфекции в республике достигло отметки в 935. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в Чувашии выявили у 20 309 человек, в том числе у 75 - накануне. На сегодня большинство из них - 18 457 человек, выздоровело.