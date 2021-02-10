Жители Татарстана могут принять участие в конкурсе по выявлению ошибок в вывесках и табличках на татарском языке

Одна из целей конкурса - сохранение и популяризация татарского языка. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Татарстане стартовал конкурс по выявлению ошибок в вывесках и табличках на татарском языке. Сообщения принимаются на портале “Народный контроль”. Фотоматериалы должны быть направлены в категорию “Ошибки в названиях и надписях”.

- Это может быть вывеска, информационная табличка, топографическое обозначение, дорожный указатель или аншлаг жилых домов на территории республики. На фото должно быть видно, какой организации принадлежит табличка. Помимо этого, нужно указать адрес, по которому она размещена, - замечают организаторы.

Сообщения будут приниматься до 1 сентября 2021 года. После - организаторы определят и наградят 10 победителей, приславших наибольшее число ошибок. Цель конкурса - сохранение и популяризация татарского языка, привлечение внимания жителей республики к проблеме ошибок в названиях и надписях на вывесках.