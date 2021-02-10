Ряд домов Авиастроительного района Казани почти на сутки останется без воды

Водоснабжение будет восстановлено к 6 часам утра 12 февраля. Фото: Ирина ПОЛЯКОВА

В этот четверг в ряде домов Авиастроительного района Казани отключат воду. Все дело в проведении работ по подключению водопровода.

Так, с 9.00 11 февраля и вплоть до 6.00 12 февраля воды не будет по следующим адресам: улица Белинского, 12/8, улица Индустриальная, 15/12, улица Лядова, 15, улица Тимирязева, 8 и 10/2, улица Челюскина, 2/10, 8/12, 9, 10, 12/15 и 35а.

- Жителей этих домов просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, - сообщает МУП "Водоканал."