В Йошкар-Оле 19-летний водитель сбил мужчину, который стоял на дороге

Авария произошла у дома №28 на улице Советской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером во вторник, 9 февраля, у дома №28 на улице Советской в Йошкар-Оле автомобиль Nissan под управлением 19-летнего водителя сбил пешехода. По предварительным данным, 62-летний мужчина просто стоял на дороге и даже не собирался ее переходить. С места произошедшего пешеход был госпитализирован.

- За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 280 правонарушений, задержано три водителя в состоянии опьянения, одному из них грозит за это грозит уголовная ответственность - он попался второй раз. Проверено более 60 автобусов, пресечено 11 нарушений. За нечитаемые номера машин к ответственности привлечены 23 водителя, - также сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.