Жителей Татарстана, чьи родственники перенесли инфаркт, приглашают на генетический тест

Цель подобных тестов - снижение смертности от болезней системы кровообращения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Татарстана, чьи родственники перенесли инфаркт, инсульт, атеросклероз артерий головного мозга или нижних конечностей, приглашают сделать генетический тест. Исследование проводится бесплатно по уникальной программе, которой нет нигде в России, сообщает пресс-службе республиканского Минздрава.

Цель подобных тестов - снижение смертности от болезней системы кровообращения. В Татарстане они будут проводиться до июня 2021 года в Центрах липидологии.

Взрослые могут обратиться в медцентр Городской клинической больницы № 7 Казани по адресу: ул. Декабристов 191/93. Детей же можно записать в консультативную поликлинику № 2 ДРКБ.