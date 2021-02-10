В Татарстане угарным газом отравилась семья с трехлетним ребенком

Причиной отравления семьи стал угарный газ Фото: Лика ИСАЕВА

Медиков вызвали к частному дому в деревне Суык-Чишма Заинского района республики сегодня, 10 февраля, в 1.20. Недомогание почувствовали сразу трое - 29-летний хозяин и его 27-летняя супруга, и их трехлетний сын. Проснувшись ночью, мужчина вызвал "скорую" для всей семьи. Предположительно, недомогание ребенка и взрослых связано с отравлением угарным газом.

Все они сразу были госпитализированы в Заинскую ЦРБ. Их состояние врачами оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Прокуратура Татарстана проводит проверку по случаю отравления несовершеннолетнего.

Специалисты предупреждают: необходимо использовать только исправное печное оборудование, проверять работу вентиляции.