В Казани до конца мая троллейбус №3 и автобус №70 будут ходить по-новому

Изменения вступят в силу уже с 10 февраля. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани уже с 10 февраля троллейбус №3 и автобус №70 начнут ходить по-новому, также отменены две остановки. Это связано со строительством первого участка второй линии городского метро - от станции «Улица Юлиуса Фучика» до «Улица Академика Сахарова».

Так, троллейбус №3 «ул. Глушко – Речпорт» будет курсировать на указанном участке по схеме: ул. Бигичева – путепровод на пересечении проспекта Победы и ул. Академика Сахарова – проспекта Камалеева. При этом отменяются остановка «Ул.Академика Сахарова» на улице Бигичева,

Автобус №70 «Чеховский рынок - ЖК «Весна», будет ходить в обратном направлении по схеме: проспект Победы – ул.Ахтямова – ул.Жиганова – проспект Камалеева. Здесь отменена остановка «Ул.Академика Глушко» по проспекту Победы.

- Изменения в схемах движения будут действовать до конца мая 2021 года, - сообщает комитет по транспорту Казани.