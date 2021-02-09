Появилось видео того, как сотрудники ГИБДД спасли на мосту мужчину

Фото: скриншот с видео

Во время патрулирования на въезде в Набережные Челны сотрудники ГИБДД Татарстана - старший лейтенант Динар Ганиев и лейтенант Руслан Харисов, заметили мужчину, который стоял на краю моста. Все указывало на то, что готовится суицид.

Полицейские подъехали к мужчине и затеяли с ним разговор. В итоге они смогли убедить 30-летнего жителя Башкортостана не делать роковой шаг и затащили его обратно на мост, в безопасное место.

- Спасенного мужчину передали сотрудникам МЧС для дальнейшего оказания квалифицированной помощи, - сообщили в МВД Татарстана.

К слову момент спасения попал на видео.