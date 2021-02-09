В Казани в ДТП с тремя авто "Мерседес" перевернулся на крышу

Авария произошла на улице Дементьева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 9 февраля, утром на улице Дементьева в сторону улицы Миля в Авиастроительном районе столицы Татарстана столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, иномарка "Мерседес" направлялась в сторону центра Казани, навстречу двигался автомобиль "КИА". Водитель корейской иномарки решил повернуть налево, и выехал наперерез "Мерседесу", который не пропустил его. В результате чего и произошло столкновение. Сразу после этого "Мерседес" наехал на сугроб и перевернулся на крышу. В этот момент в "КИА" врезалась третья иномарка - "Форд".

По предварительным данным, в этой аварии обошлось без пострадавших.