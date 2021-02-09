Ко Дню всех влюбленных в Ульяновске подготовили 17 тысяч тюльпанов

Мужчины смогут порадовать своих дам 14 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В теплицах Городского центра по благоустройству и озеленению Ульяновска ко Дню всех влюблённых высажено 17 тысяч тюльпанов различных сортов: «Джамбо пинк» (розовые), «Династия» (нежно-розовые), «Стронг лав» (красные) и «Стронг голд» (жёлтые).

- Луковицы тюльпанов привезены поставщиками из Голландии в специальном рефрижераторе с соблюдением температуры не ниже +5 градусов. В грунт они были высажены в конце декабря. Наибольшей популярностью у горожан традиционно пользуются тюльпаны сорта «Стронг голд». Наверное, из-за их яркости и ассоциации с солнцем, которого нам так не хватает зимой, - сказала начальник участка цветоводства МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» Ольга Семагина.