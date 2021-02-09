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Строительство первой очереди Вознесенского тракта в Казани потребует 1,4 миллиарда рублей

Речь идет об участке дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Деньги будут выделяться подрядчику поэтапно.

Деньги будут выделяться подрядчику поэтапно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Татарстана ищут подрядчика, который займется строительством первой очереди Вознесенского тракта в Казани - участка от улицы Гвардейской до проспекта Победы. На это ему поэтапно готовы выделить 1,4 миллиарда рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, в текущем году на работу будет направлено 500 миллионов рублей, в 2022-м - еще 500 миллионов, а в 2023-м - оставшиеся 400 миллионов рублей. Участок, строительство которого начнется в апреле текущего года, должен быть сдан до 9 октября 2023 года.