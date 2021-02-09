В Ульяновской области зек написал копию картины Айвазовского “Девятый вал”

Фото: пресс-служба УФСИН Ульяновской области

Осужденный исправительной колонии №2 Ульяновской области написал копию картины Ивана Айвазовского “Девятый вал”. Работу он выполнял, занимаясь в местном кружке по художественному мастерству и изобразительному искусству.

На создание репродукции размером 2 на 2,5 метра мужчина потратил за две недели. Оригинал же картины величиной 221 на 332 сантиметра ее автор - Айвазовский, написал, по словам некоторых специалистов, всего за три часа.

Известно, что ульяновская репродукция "Девятого вала" украсит библиотеку-музей исправительной колонии.