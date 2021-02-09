Скончался еще один зараженный коронавирусом житель Марий Эл

В инфекционных стационарах республики сейчас находятся 234 больных COVID-19 пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась очередная - 158-ая, смерть зараженного коронавирусом человек. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике выявили 11 051 случай COVID-19. в том числе 43 - накануне. Большинство из них - жители Йошкар-Олы (5 615), Медведевского района (1 094) и Волжска (949).

На данный момент 9 761 больной выздоровел. В инфекционных стационарах по прежнему остаются зараженные. Минздрав Марий Эл сообщает, что таковых сейчас 234.