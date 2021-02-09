В Ульяновской области скончались еще восемь больных COVID-19 человек

Под меднаблюдением с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся 11 438 местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 166 зараженных коронавирусом людей, выписали 171 переболевшего инфекцией пациента и подтвердили смерть восьми зараженных. Такие цифры сегодня, 9 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 643 273 теста на коронавирус, обследовав при этом 612 156 человек. Исследования помогли обнаружить болезнь у 45 328 местных жителей, 41 867 из которых уже выздоровели, а 682 - скончались. По данным областного Роспотребнадзора, сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией и подозрением на нее находятся 11 438 человек.