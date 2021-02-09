Власти Чебоксар потратят почти 1,9 миллиона рублей на вырубку деревьев в Дубровой роще и Берендеевском лесу

Соответствующий тендер «Управления экологии города Чебоксар» появился на сайте госзакупок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Чебоксар готовы потратить почти 1,9 миллиона рублей на санитарную вырубку зеленых насаждений. Соответствующий тендер от управления экологии города появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет очистить Дубровую рощу от сухостойных и аварийных деревьев, и сделать то же в Берендеевском лесу. Кроме того, в его обязанности входит последующая отправка порубочных остатков и валежника на специализированный полигон для утилизации, а также уборка территории.

Отмечается, что объем сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих вырубке составляет порядка 2 тысяч кубических метров, а валежника из сухих ветвей и деревьев — 2,5 тысяч кубических метров.