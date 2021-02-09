В Ульяновской области под "Ягуар" попала женщина-пешеход

Потерпевшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 8 февраля в Ульяновском районе области на 6 километре автодороги "Подъезд к г. Ульяновск от автодороги М5 "Урал" в 20.35. По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки "Ягуар" сбил женщину-пешехода. Пострадавшая получила тяжелые травмы и ее на "скорой" увезли в больницу.

Выясняя обстоятельства наезда на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции Ульяновской области выяснили, что 32-летняя женщина шла посередине проезжей части навстречу автомобилю.

- Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ульяновской области.