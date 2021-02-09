Дети с ограниченными возможностями здоровья сыграют в хоккей со спортсменами казанского “Ак Барса”

Фото: пресс-служба хоккейной команды "Ак Барс"

В субботу, 13 февраля, на казанском стадионе “Татнефть Арена” состоится пятый матч благотворительного проекта “Хоккей каждому”. Дети с нарушениями двигательной функции сыграют с профессиональными спортсменами из команды “Ак Барс” и Ночной хоккейной лиги Татарстана. Начало мероприятия, посетить которое могут все желающие, запланировано на 14.00.

Во время игры дети будут продвигаться на инвалидных колясках или санях для следж-хоккея со своими “штурманами”. Две команды по 10 пар сыграют матч – два периода по 20 минут.

Отметим, что в мероприятии примут участие вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ Владимир Мышкин и трехкратный чемпион мира, легенда отечественного хоккея Ирек Гимаев.