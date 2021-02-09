В Татарстане арестовали отца-алиментщика за долг в 600 тысяч рублей

На отца-должника составили административный протокол Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

Житель Спасского района республики после развода с супругой не платил алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. Официально он нигде не работает, но в этом случае закон предусматривает произвести расчет задолженности исходя из средней заработной платы по России. Таким образом накопился долг в 600 тысяч рублей.

На нерадивого алиментщика судебный пристав составил административный протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Суд, рассмотрев материалы дела, назначил административный арест сроком на 10 суток.

Если и после этого в течение двух месяцев неплательщик не приступит к выплате алиментов, то ему грозит уголовная ответственность по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Как сообщили в УФССП Татарстана, по итогам января 2021 года более 170 должников привлечены к административной ответственности за неуплату алиментов. В отношении 87 неплательщиков - возбуждены уголовные дела. Всего в минувшем месяце судебным приставам удалось взыскать порядка 30 млн рублей алиментов.