В Набережных Челнах из-за гибели рабочего возбудили уголовное дело

С высоты из корзины самодельного подъемника вниз сорвались люди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 6 февраля на одной из строек на улице Беляева в Набережных Челнах, когда рабочие поднимались на самодельном подъемнике, он на высоте нескольких метров от земли опрокинулся. Из корзины выпали двое мужчин.

В результате этого происшествия оба рабочих получили травмы. По дороге в больницу один из них - 58-летний мужчина, скончался в "скорой". Второй пострадавший - 26-летний мужчина, выжил, за ним сейчас присматривают медики.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что корзина, из которой выпали люди, - это металлическая решетка высотой 90 сантиметров, укрепленная на деревянном поддоне.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", - сообщили в следственном комитете Татарстана.