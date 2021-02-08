Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В 2021 году в Чебоксарах планируется обеспечить квартирами 140 детей-сирот и 15 многодетных семей

Всего же на учете в городе стоят 153 семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Ранее властями уже было объявлено 10 аукционов на поставку 92 квартир для нуждающихся.

Ранее властями уже было объявлено 10 аукционов на поставку 92 квартир для нуждающихся.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, что в 2021 году власти Чебоксар планируют обеспечить жильем 140 детей-сирот и 15 многодетных семей. Ранее чиновниками уже было объявлено 10 аукционов на поставку 92 квартир и достигнута договоренность с застройщиком о проектировании дома, где для детей-сирот будут выделены 120 квартир, сообщает пресс-служба мэрии города.

Заметим, что на улице Ашмарина может появиться жилой комплекс, где будут иметься 116 квартир для расселения граждан из аварийного жилья, детей-сирот и других нуждающихся - на учете в городе стоят 153 семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми. Во вторник, 9 февраля, состоятся публичные слушания по этому вопросу.