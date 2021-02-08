В 2021 году в Чебоксарах планируется обеспечить квартирами 140 детей-сирот и 15 многодетных семей

Ранее властями уже было объявлено 10 аукционов на поставку 92 квартир для нуждающихся. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, что в 2021 году власти Чебоксар планируют обеспечить жильем 140 детей-сирот и 15 многодетных семей. Ранее чиновниками уже было объявлено 10 аукционов на поставку 92 квартир и достигнута договоренность с застройщиком о проектировании дома, где для детей-сирот будут выделены 120 квартир, сообщает пресс-служба мэрии города.

Заметим, что на улице Ашмарина может появиться жилой комплекс, где будут иметься 116 квартир для расселения граждан из аварийного жилья, детей-сирот и других нуждающихся - на учете в городе стоят 153 семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми. Во вторник, 9 февраля, состоятся публичные слушания по этому вопросу.