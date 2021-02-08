В 2020 году более 70% расходов бюджета Казани пришлось на социально-культурную сферу

Во втором квартале значительно снизился объем налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства, на бизнесе которых отразились меры по вынужденной самоизоляции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам прошлого года доходная часть бюджета Казани перевыполнена на 4,9 миллиарда рублей и составила 29,5 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря дополнительным межбюджетным трансфертам в объеме 3,4 миллиарда рублей и дополнительным поступлениям по налоговым и неналоговым доходам в сумме 695 миллионов рублей, объясняют в мэрии города.

Исполнение расходной части бюджета города за 2020 год составило 28,2 миллиарда рублей, что на 3,2 миллиарда рублей больше утвержденного плана. Более 70% расходов пришлось на отрасли социально-культурной сферы.

Заметим, что во втором квартале значительно снизился объем налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства, на бизнесе которых отразились меры по вынужденной самоизоляции. Одной из наиболее пострадавших отраслей экономики в городе стала сфера наружной рекламы. В третьем квартале доходы поступили уже на уровне прошлого года. Положительная динамика поступлений наметилась по таким доходным источникам, как налог на доходы физических лиц, упрощенная система налогообложения и земельный налог.