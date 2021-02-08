В Чувашии из-за сообщений о заложенных бомбах проверили около 400 школ

Все учебные заведения проверяли сотрудники полиции и Росгвардии Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

В чувашские школы по электронным почтам в воскресенье, 7 февраля, начали поступать сообщения о заложенных бомбах. Все эти сообщения были проверены сотрудниками Росгвардии и МВД республики, и все они оказались ложными.

Оно из последних сообщений пришло в школе №23 Чебоксар в 8.00 в понедельник, 8 февраля. На тот момент в здании находились 20 человек из состава администрации. Все они эвакуировались на время проверки, и сообщение тоже не подтвердилось. В Чувашии силами полиции и Росгвардии были проверены около 400 школ.

Сообщается, что в минувшие выходные в учебные заведения регионов России поступали сообщения о заложенных в них взрывных устройствах. Все сообщения были проверены, и они оказались ложными. "Шутникам" грозит до пяти лет лишения свободы.