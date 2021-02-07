В Чувашии скончались еще четверо зараженных коронавирусом людей

На данный момент в республике выявили 20 075 больных COVID-19 граждан. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на воскресенье, 7 февраля, в Чувашии скончались уже 920 зараженных коронавирусом человек. Четыре последних летальных случая инфекции местные медики подтвердили накануне, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели 486,4 тысячи тестов на коронавирус, что помогло выявить 20 075 зараженных, в том числе 80 - накануне. На сегодняшний день большинство больных - 18 143 человека, выздоровело, но новые случаи болезни равно как и смерти инфицированных продолжают фиксироваться ежедневно.

Напомним, летальные случаи COVID-19 в Чувашии подтверждаются ежедневно с 24 ноября 2020 года.