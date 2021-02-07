В Чувашии заработала справочная служба чувашского языка

За лингвистической помощью можно обратиться по телефону 8(8352) 23-02-17 (доб. 146, 147). Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне сотрудники Национальной библиотеки Чувашии запустили справочную службу чувашского языка. На нее может обратиться любой желающий при появлении у него трудностей с переводом или понимаем слов и фраз. Также библиотекари могут подобрать звонящему литературу для более углубленного изучения его вопроса.

За лингвистической помощью можно обратиться в рабочее время по телефону 8(8352) 23-02-17 (доб. 146, 147), сообщает пресс-служба правительства республики.