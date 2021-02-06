В Набережных Челнах спасли мужчину, который собирался прыгнуть с моста

Мужчину на "скорой" увезли в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В службу "112" позвонили очевидцы и рассказали, что с железнодорожного моста в Набережных Челнах пытается спрыгнуть вниз мужчина. На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и прежде всего перекрыли движение под мостом - там проходила оживленная трасса.

Молодого человека пытались уговорить не заканчивать жизнь таким радикальным способом, но тот не слушал. В какой-то момент он подпустил к себе сотрудников полиции и МЧС Татарстана. Благодаря их оперативности мужчину задержали и вытащили с моста. После завершения операции его доставили в больницу - он был пьян.