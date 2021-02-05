В Татарстане врач спас от смерти пенсионерку, которая проглотила зажим от пакета с хлебом

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В поликлинику №2 Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы обратилась 67-летняя местная жительница. Она жаловалась на то, что уже целые сутки ничего не может глотать. Врач-оториноларинголог Искандер Мубаракшин осмотрел пациентку и сообщил ей, что у нее глубоко в гортани застрял непонятный предмет белого цвета. Надо было его извлекать.

- Ей пришлось сильно потерпеть. Процедура была очень сложная, инородное тело было далеко и в очень «неудобном» месте, - вспоминает Искандер Мубаракшин.

Нужно было доставать неизвестный предмет с особой осторожностью – если бы он сорвался и упало дальше, то смерть пациентки была бы неизбежна. В итоге на все ушло около получаса.

- В итоге мы вытянули совершенно неожиданный предмет, им оказался пластмассовый зажим для хлебного пакета. Мы даже подумать не могли, что инородное тело будет таким большим. Конечно, удивились, как пациентка смогла это проглотить, - рассказывает врач.

По его словам, очень хорошо, что пациентка вовремя обратилась за медпомощью, ведь извлеченный зажим со временем мог пройти в трахею, в бронхи и попасть в легкое, а это верная смерть.

- Повреждения дыхательных путей не было, потому дальнейшего лечения пациентке не понадобилось, - сообщили в Минздраве Татарстана.

После спасения пациентку выписали домой.